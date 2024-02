Giochi PC gratis: il nuovo regalo di Epic Games Store corre veloce, velocissimo

Come ogni giovedì, Epic Games Store regala un nuovo gioco gratis da scaricare su PC e dopo Super Meat Boy Forever, questa volta arriva arriva un mix tra un velocissimo endless runner ed uno sparatutto a scorrimento orizzontale.

Aerial_Knight's Never Yield è gratis su Epic Games Store dal 29 febbraio al 7 marzo, il gioco viene descritto dai suoi autori come uno sparatutto a scorrimento laterale in 3D che somiglia in tutto e per tutto a un endless runner.

Lo sviluppatore lascia poi una nota personale: "Questo progetto nasce da un'idea per pura passione. L'ho voluto realizzare per conto mio, per dare vita a qualcosa di famigliare ma al contempo nuovo, che si adattasse alla presente generazione di giocatori e che evidenziasse aspetti di una cultura spesso sottovalutata. Mi auguro di cuore che ti innamorerai di questo gioco non appena disponibile e che seguirai il mio viaggio mentre creo nuovi giochi ancora più interessanti."

Fino alle 17:00 di oggi pomeriggio siete ancora in tempo per scaricare gratis Super Meat Boy Forever, disponibile ancora per qualche ora prima di venire sostituito da Aerial_Knight's Never Yield. Vi ricordiamo che tutti i giochi gratis di Epic Games Store resteranno vostri per sempre se aggiunti alla libreria giochi entro la fine della settimana di riferimento, in questo caso entro e non oltre le 16:59 del 7 marzo.