Giochi PC gratis in regalo su Epic Games Store: nuovi download 21 aprile

Come ogni giovedì, Epic Games Store regala due nuovi giochi gratis per PC da scaricare a costo zero, vostri per sempre se riscattati e aggiunti all'account entro una settimana. Ecco cosa ci aspetta dal 21 al 28 aprile, si tratta di due giochi molto interessanti e che vi consigliamo di scaricare prima che tornino ad essere a pagamento.

Amnesia Rebirth gratis viene descritto come "una nuova discesa nelle tenebre, dai creatori dell'iconica serie Amnesia. Un viaggio straziante attraverso disperazione e desolazione, ai limiti della resilienza umana." Disponibile per il download gratis anche Riverbond, un "frenetico gioco d'avventura cooperativo da divano da uno a quattro giocatori, ambientato in uno spettacolare mondo Voxel. Lanciati in un viaggio eroico per completare missioni, combattere adorabili nemici e ridurre ogni cosa a cubetti!"

Questi due giochi saranno disponibili dalle 17:00 del 21 aprile e fino alla stessa ora del 28 aprile, avete dunque una settimana di tempo per riscattarli, una volta aggiunti all'account Epic saranno vostri per sempre, utilizzabili senza limitazioni temporali o contenutistiche di alcun tipo.

Siete ancora in tempo per scaricare gratis XCOM 2 e Insurmountable, disponibili fino alle 17:00 di oggi pomeriggio, una bella occasione per arricchire la propria libreria giochi con uno degli strategici più amati e venduti degli ultimi anni.