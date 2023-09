Giochi PC gratis, il nuovo regalo su Epic Games Store vi piacerà, anche se non è famoso

Come ogni giovedì, Epic Games Store regala un nuovo gioco gratis per PC da scaricare e dopo Cave Story+ arriva questa settimana un gioco magari non famosissimo ma sicuramente degno d'attenzione.

Spelldrifter è gratis su Epic Games Store, ci troviamo di fronte ad un gioco che "combina le tattiche posizionali in stile enigma di giochi di ruolo a turni con la profonda personalizzazione e rigiocabilità di un gioco di carte collezionabili. Il risultato è un ibrido in cui i giocatori devono destreggiarsi tra le risorse a loro disposizione usando sia il tempo che lo spazio."

Spelldrifter può essere scaricato a costo zero dalle 17:00 del 7 settembre e fino alla stessa ora di giovedì 14 settembre mentre fino alle 16:59 di oggi siete ancora in tempo per scaricare Cave Story+ gratis da Epic Games Store.

Ricordiamo che tutti i giochi gratis offerti ogni settimana da EGS resteranno vostri per sempre una volta riscattati e aggiunti alla libreria, vi basterà riscattarli entro il termine ultimo indicato per poterli utilizzare per sempre senza limitazioni contenutistiche o temporali di alcun tipo, esattamente come qualsiasi altro gioco regolarmente acquistato a prezzo pieno o in offerta.

Noi vi consigliamo di scaricarli anche se non avete intenzione di giocarci nel breve periodo, vi costruirete così una libreria di software gratis da utilizzare in qualsiasi momento, anche in futuro.