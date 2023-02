Giochi PC gratis: nuovo regalo su Epic Games Store da scaricare

Come ogni giovedì, Epic Games Store regala (almeno) un nuovo gioco gratis per PC da scaricare, vostro per sempre se aggiunta alla libreria entro sette giorni. Questa settimana il gioco gratis di Epic Games Store è legato alla cucina...

Si tratta di Recipe for Disaster gratis da scaricare su PC, un gioco descritto come "un simulatore gestionale che rappresenta appieno l'ambiente frenetico e pieno di imprevisti di una cucina professionale e della sala. Costruisci il tuo ristorante da sogno, crea ricette, idea menù e gestisci lo staff mentre affronti situazioni disastrose!"

Potete scaricare Recipe for Disaster a costo zero dalle 17:00 di oggi e fino alla stessa ora del 16 febbraio, ricordatevi inoltre che ancora per poche ore sono disponibili gratis il discreto City of Gangsters e sopratutto Dishonored La Morte dell'Esterno gratis su Epic Games Store, una bella occasione per riscattare uno dei giochi più interessanti del catalogo Arkane e Bethesda, passato inosservato dal grande pubblico al momento del debutto ma accolto positivamente dalla critica.

Su Epic Games Store sono in corso i saldi d'inverno con sconti su giochi come Dying Light 2, God of War, Cyberpun 2077 e tante altre produzioni AAA, AA e indie, in offerta solamente per un periodo di tempo limitato.