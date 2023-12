Giochi PC Gratis: il nuovo regalo Epic Store del 26 dicembre è disponibile

Al Regalo di Natale 'spaziale' di Epic Store, con la Spacer's Choice Edition di The Outer Worlds, fa seguito un nuovo dono da parte dei curatori del negozio digitale: andiamo alla scoperta del videogioco gratis di oggi, martedì 26 dicembre.

L'iniziativa dei Regali di Natale di Epic Store prosegue il 26 dicembre con Human Resource Machine, il simpatico puzzle game sviluppato e prodotto da Tomorrow Corporation, gli autori di World of Goo e Little Inferno.

Il titolo viene descritto dai suoi stessi ideatori come "un puzzle game per nerd dove programmare piccoli impiegati per risolvere gli enigmi ed essere un buon dipendente... perché le macchine stanno arrivando e minacciano di rubarti il lavoro!".

Ogni livello ci vedrà interagire con il capo per svolgere tutta una serie di mansioni: spetterà a noi occuparci di questi delicati compiti automatizzando il lavoro in ufficio attraverso la programmazione del proprio impiegato robot. Solo chi saprà soddisfare le richieste del capo sarà promosso e avrà l'opportunità di scalare le gerarchie della società per ottenere un altro anno di lavoro nell'immenso complesso di uffici.

Human Resource Machine è disponibile in via del tutto gratuita su Epic Games Store dalle ore 17:00 italiane di martedì 26 dicembre fino alla medesima ora di mercoledì 27 dicembre. Sapevate che ai TGA 2023 c'è stato l'annuncio di World of Goo 2, il nuovo capitolo dell'ormai storica serie bridge builder di Tomorrow Corporation?