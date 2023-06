Giochi PC Gratis: è questo il regalo Epic Store dell'8 giugno?

A poche ore di distanza dalla pubblicazione del nuovo teaser di Epic, sembra proprio che la community sia già riuscita a scoprire l'identità del prossimo gioco gratis che avremo modo di riscattare su Epic Store dal pomeriggio di giovedì 8 giugno.

Dopo averci portati a caccia di fantasmi con Midnight Ghost Hunt gratis su Epic Store, i curatori del negozio digitale di Epic starebbero preparano un altro grande regalo per tutti gli appassionati di videogiochi votati al multiplayer cooperativo.

Nella giornata di martedì 6 giugno, i gestori dei profili social di Epic Games hanno pubblicato una clip con l'ormai noto 'carosello di icone' pieno di indizi sul prossimo videogioco misterioso che verrà regalato dall'azienda americana come parte delle iniziative promozionali dei Mega Saldi Epic Store.

Una delle tante icone presenti nel teaser immortala la carta fiammeggiante di un asso di picche, ed è proprio questo indizio ad aver spinto un gran numero di utenti sui social a ipotizzare l'imminente approdo di Payday 2 gratis su Epic Store. Il rapinatore di banche mascherato che campeggia sulla copertina dell'edizione Crimewave di Payday 2 con motore grafico aggiornato, infatti, tiene in mano proprio la carta da poker di un asso di picche appena data alle fiamme.

L'annuncio ufficiale del prossimo videogioco da riscattare gratuitamente su Epic Store è atteso per le ore 17:00 di giovedì 8 giugno. In attesa di un chiarimento da parte di Epic, vi lasciamo in compagnia della nostra recensione di Payday 2 Crimewave Edition.