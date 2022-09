Giochi PC Gratis: il nuovo regalo di Epic Store è degno di Bacco

L'ultimo aggiornamento del portale di Epic Store offre gratis Shadow of the Tomb Raider e ci aiuta a delineare il quadro completo delle offerte tra giochi e bonus da riscattare a zero euro su PC tra questa e la prossima settimana.

Dalle ore 17:00 di oggi, giovedì 1 settembre, il negozio digitale di Epic Games offre a tutti gli appassionati di PC gaming l'opportunità di riscattare gratuitamente il bundle Armazillo di Knockout City e una copia di Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition, la riedizione definitiva del kolossal con protagonista Tomb Raider, e Submerged Hidden Depths, l'avventura post-apocalittica di Uppercut Games ambientata in un mondo ormai sommerso dalle acque. Qualora foste interessati, qui trovate la nostra recensione di Shadow of the Tomb Raider.

A partire dal pomeriggio di giovedì 8 settembre, su Epic Store sarà invece possibile ottenere una copia gratuita di Hundred Days, il simulatore vitivinicolo sviluppato e prodotto da Broken Arms. Il gestionale offre a tutti i patiti del genere l'opportunità di avviare un'azienda vinicola e sovrintendere a ogni processo produttivo, dalla vendemmia all'imbottigliamento delle diverse tipologie di vini da lanciare sul mercato.

Sempre dall'8 settembre si potrà riscattare gratuitamente un bonus esclusivo per il lancio di Realm Royale su Epic Store: il pacchetto aggiuntivo comprenderà la skin Death's Edge Assassin, la skin Bokserker Chicken e la cavalcatura Nogard.