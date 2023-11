Giochi PC Gratis: il nuovo regalo di Epic Store è degno di Halloween!

Ai tuberi evasori fiscali tra i nuovi regali Epic Store di questa settimana si aggiungono le creature di carne e sangue che infestano le ambientazioni del prossimo videogioco scaricabile gratuitamente sulle pagine del negozio digitale di Epic.

Come preannunciato dal publisher statunitense, a partire dalle ore 16:00 di oggi giovedì 2 novembre è possibile integrare nella propria ludoteca PC una copia a zero euro di Turnip Boy Commits Tax Evasion. L'avventura in pixel art sviluppata da Snoozy Kazoo traendo ispirazione dai primi capitoli di The Legend of Zelda ci sprona a interpretare l'originale ruolo di una rapa che, per sua sciagura, si ritroverà a imbarcarsi in un lungo viaggio per ripagare il debito verso la società dopo aver evaso le tasse.

Alle mirabolanti 'avventure fiscali' di Turnip Boy faranno seguito le battaglie da combattere nei gironi danteschi di Golden Light. Lo sparatutto roguelike di Mr. Pink sarà disponibile gratuitamente su Epic Store dal pomeriggio di giovedì 9 novembre, dando così modo ai fan del genere di immergersi nelle atmosfere survival horror di un titolo perfetto per festeggiare Halloween, seppure con qualche giorno di ritardo.

Sapevate che nei giorni scorsi l'editore americano ha lanciato Now on Epic Store, un piano che promette di dare il 100% dei guadagni agli sviluppatori che decidono di proporre i loro videogiochi su Epic Store?