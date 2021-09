Giochi PC Gratis: il regalo Epic Store della prossima settimana vi farà assemblare un PC

Avete già scaricato il nuovo gioco gratis per PC offerto da Epic Games Store? Alle 17:00 in punto la compagnia di Tim Sweeney ha messo a disposizione in via del tutto gratuita Europa Universalis IV, un complesso gioco di strategia e tattica che vi mette al comando di una nazione nel corso delle epoche.

Lo strategico di Paradox sarà gratis per tutti quanti fino alle 16:59 di giovedì 7 ottobre: per riscattarlo non dovete far altro che dirigervi a questo indirizzo, effettuare il login con il vostro account personale di Epic (gratuito anch'esso) e cliccare sul tasto "Ottieni". Al termine della procedura, Europa Universalis IV verrà aggiunto automaticamente alla vostra libreria, nella quale rimarrà per sempre.

Come di consueto, Epic Games ha anche già tolto i veli al regalo della prossima settimana. Dalle 17:00 di giovedì 7 ottobre potrete riscattare gratis PC Building Simulator, un gestionale che vi metterà al comando di un'azienda di riparazione di computer. Dovrete imparare a diagnosticare, riparare e assemblare PC utilizzando componenti di marche reali come AMD, ASUS, BenQ, Cooler Master, Corsair, ASRock, Razer e moltissime altre. Tenete d'occhio questa pagina, nel frattempo informatevi sul gioco leggendo la nostra recensione ci PC Building Simulator.