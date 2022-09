Giochi PC gratis: in regalo Masters of Magic Classic, uno strategico fantasy a turni

Chi non ha un PC da gaming e vuole giocare prodotti meno recenti ed in maniera gratuita può ora approfittare di un'altra interessante promozione che permette di riscattare una vecchia gloria degli strategici a turni a tema fantasy.

Per celebrare l'imminente arrivo del remake di Masters of Magic, la cui uscita è fissata al 13 dicembre 2022, Slitherine ha deciso di far provare a chiunque ne avesse voglia la versione originale, ovvero Masters of Magic Classic.



Per un periodo di tempo limitato, infatti, i giocatori potranno aggiungere il titolo alla loro libreria digitale su GOG in maniera completamente gratuita: per far ciò basta visitare il celebre negozio e, dopo aver effettuato l'accesso, cliccare sul banner nella pagina principale di GOG. In questo modo il titolo verrà aggiunto in maniera permanente alla vostra collezione.

Come potete facilmente immaginare, i requisiti di sistema di un prodotto con tutti questi anni sulle spalle sono risibili e basta un qualsiasi PC per poterlo far girare senza troppi problemi. Ecco di seguito i requisiti minimi di Masters of Magic Classic:

Sistema operativo: Windows 8 o superiore

Processore: 1 GHz

Memoria: 256 MB di RAM

Scheda video: compatibile with DirectX 7 (meglio se compatibile con DirectX 9)

Archiviazione: 220 MB di spazio disponibile

Una bella occasione per riscoprire questo classico del genere strategico a turni, in vista dell'uscita del remake a dicembre.