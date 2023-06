Giochi PC gratis: nuovo regalo misterioso oggi su Epic Games Store

Continuano i regali dei Mega Saldi di Epic Games Store, anche oggi (giovedì 1 giugno) il negozio digitale di Epic Games regalerà un nuovo gioco gratis per PC da scaricare, e sì... si tratta proprio di un gioco misterioso, che scopriremo nelle prossime ore.

Alcuni indizi sul regalo segreto di Epic Games Store di questa settimana puntano verso Midnight Ghost Hunt, sarà davvero questo il nuovo gioco in regalo il primo giugno su Epic Games Store? Lo scopriremo nel tardo pomeriggio di oggi, a partire dalle 17:00 ora italiana. Midnight Ghost Hunt non è una grande produzione AAA ma certamente si tratta di un gioco interessante per gli appassionati del genere.

Nel frattempo vi ricordiamo che siete ancora in tempo per scaricare gratis Fallout New Vegas Ultimate Edition per PC, il gioco di Bethesda resta disponibile a costo zero fino alle 16:59 di oggi, avete poche ore dunque per riscattarlo, una volta aggiunto alla libreria giochi resterà vostro per sempre e potrete utilizzarlo senza limitazioni temporali o contenutistiche di alcun tipo.

Oltre a Fallout New Vegas Ultimate Edition, a maggio Epic Games Store ha regalato Death Stranding di Hideo Kojima, quest'ultimo però non è più disponibile per il download gratis ed è tornato ad essere a pagamento sullo store.