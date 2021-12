Giochi PC gratis: in regalo un mix tra tower defense e twin stick shooter

In queste feste di Natale continuano ad arrivare nuovi regali da parte dei principali store digitali e nel corso del pomeriggio di oggi è apparso un altro gradito dono su GOG, portale che mette in vendita versioni dei giochi privi di DRM.

Il gioco gratis in questione è X-Morph: Defense, la cui edizione completa è in regalo su GOG. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, si tratta di un gioco che mescola meccaniche da twin stick shooter a quelle di un tower defense e che supporta sia la modalità single player che quella cooperativa. X-Morph: Defense Complete Edition è un pacchetto che comprende la versione di base del gioco, la colonna sonora in formato digitale e i seguenti contenuti aggiuntivi: European Assault, Survival Of The Fittest e Last Bastion.

Ecco di seguito l'elenco completo dei requisiti di sistema:

Minimi

Sistema operativo: Windows 7 64bit Service Pack 1

Processore: i3 2,6 Ghz o l'equivalente di AMD

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: GeForce GTX 460 o l'equivalente di AMD

DirectX: Versione 11

Archiviazione: 4 GB di spazio disponibile

Scheda audio compatibile con DirectX

Consigliati

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: i5 2,6 Ghz o l'equivalente di AMD

Memoria: 6 GB di RAM

Scheda video: GeForce GTX 960 o l'equivalente di AMD

DirectX: Versione 11

Archiviazione: 4 GB di spazio disponibile

Scheda audio compatibile con DirectX

A proposito di giochi in regalo, vi ricordiamo che avete poco meno di un'ora per riscattare Control gratis su Epic Games Store.