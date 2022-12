Giochi PC Gratis: il secondo regalo di Natale sfreccia su Epic Store, ecco come scaricarlo

Dopo aver reso disponibile il primo gioco gratis dei 15 Regali di Natale su Epic Store, l'iniziativa promozionale lanciata dal publisher e sviluppatore americano prosegue con un nuovo dono che farà certamente felici tutti gli appassionati di giochi di guida arcade.

A partire dalle ore 17:00 di oggi, venerdì 16 dicembre, il negozio digitale di Epic offre in regalo una copia PC di Horizon Chase Turbo. L'apprezzato arcade racer di Aquiris trae ispirazione dai grandi successi del genere che hanno dilapidato il patrimonio in monetine di chi, frequentando le sale giochi tra gli anni '80 e '90, ha trascorso la propria adolescenza tra i cabinati di OutRun.

Per aderire alla promozione, vi basta accedere al negozio digitale di Epic con le credenziali del vostro account, aprire la pagina di Horizon Chase Turbo su Epic Store (trovate il link in calce alla notizia) e cliccare sul pulsante 'Ottieni'. Una volta completata questa operazione, la copia digitale di Horizon Chase Turbo rimarrà per sempre legata al vostro account. Il termine ultimo per poter riscattare una copia di Horizon Chase Turbo è fissato per le ore 17:00 di sabato 17 dicembre.

Quali saranno i prossimi regali di Natale su Epic Store? In attesa di scoprirlo, fateci sapere con un commento che cosa ne pensate del regalo odierno e quali videogiochi vorreste ricevere in dono dal publisher di Fortnite e Rocket League da qui a fine 2022.