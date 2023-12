Giochi PC Gratis: un Regalo di Natale 'spaziale' da Epic Store per il 25 dicembre

Dopo aver invaso di forze oscure Tokyo con il gioco Epic Store gratis del 24 dicembre, i curatori del negozio digitale di Epic fanno un Regalo di Natale davvero speciale per tutti gli appassionati di avventure ruolistiche: andiamo alla scoperta del nuovo videogioco scaricabile gratis su PC.

A partire dalle ore 17:00 di oggi lunedì 25 dicembre, tutti coloro che possiedono un account Epic Store (l'iscrizione è completamente gratuita) possono riscattare a zero euro una copia PC di The Outer Worlds Spacer's Choice Edition.

Si tratta della versione 'definitiva' dell'acclamato GDR sci-fi di Obsidian Entertainment e Private Division, un'opera che consente a tutti i fan del genere di esplorare i pianeti di Alcione per rivivere le avventure della commedia spaziale originaria e cimentarsi nelle sfide offerte da tutti i contenuti post-lancio, ivi comprese le espansioni Pericolo su Gorgone e Assassinio su Eridano.

Sempre all'interno della Spacer's Choice trovano spazio anche delle ottimizzazioni estese, delle animazioni aggiuntive, la ricostruzione in alta definizione delle texture delle ambientazioni e dei fondali, degli effetti particellari più evoluti e la riformulazione del sistema di progressione delle abilità attraverso l'aumento del level cap.

The Outer Worlds Spacer's Choice Edition è gratis su Epic Store a Natale e lo sarà fino alle ore 17:00 di domani, martedì 26 dicembre, di conseguenza vi invitiamo a riscattare quanto prima la vostra copia gratuita su PC. Nel caso ve la foste persa, qui trovate la nostra recensione di The Outer Worlds.

