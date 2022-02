Giochi PC Gratis: nuovo regalo oggi su Epic Games Store

Come ogni giovedì, Epic Games Store regala oggi un nuovo gioco gratis per PC da scaricare che va a sostituire Yooka-Laylee and the Impossible Lair come gioco gratis della settimana, quest'ultimo disponibile per il download fino alle 16:59 di giovedì 10 febbraio.

A partire dalle 17:00 è possibile scaricare gratis Windbound, avventura ispirata a The Legend of Zelda che gli autori descrivono con queste parole: "Le Isole Proibite ti chiamano, svela i loro segreti Naufragata su un'isola, esplorane le terre e naviga i suoi mari insidiosi per sopravvivere. Naufragata da sola su un'isola sconosciuta, esplorane le terre e naviga i suoi mari insidiosi per sopravvivere.

Sei Kara, una guerriera rapita da una violenta tempesta lontano dalla tua tribù."

Indubbiamente un bel regalo dal momento che Windbound ha un prezzo di listino di 29.99 euro, il gioco sarà gratis per una intera settimana fino al 17 febbraio, una volta riscattato e aggiunto alla libreria resterà vostro per sempre e potrete utilizzarlo senza limitazioni di alcun tipo, come qualsiasi altro gioco regolarmente acquistato.

Per tutto il 2022, Epic Games Store continuerà a regalare giochi gratis ogni settimana, questa strategia ha permesso alla compagnia di fidelizzare i giocatori e dunque si proseguirà sulla stessa strada anche (almeno) quest'anno.