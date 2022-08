Giochi PC gratis da scaricare: nuovo regalo oggi su Epic Games Store

Come ogni giovedì, è tempo di regali su Epic Games Store, anche questa settimana il negozio digitale di Epic Games regala un nuovo gioco gratis da scaricare su PC, vostro per sempre a patto di aggiungerlo alla libreria entro sette giorni.

Il regalo di oggi non è un gioco completo bensì un contenuto aggiuntivo per Rumbleverse, Epic Games Store regala il Boom Boxer Pack gratis di Rumbleverse che include:

Cuffie da boxe

Guanti da boxe

Canottiera da boxe

Pantaloncini da boxe

Stivaletti da boxe

Sfondo e bordo unici per la scheda dei titoli

Booster Fama per 120 minuti di gioco

Fino alle 17:00 di oggi potete invece scaricare Cook, Serve, Delicious! 3 gratis , questa la sinossi: "Cucina, servi e gestisci il tuo chiosco ambulante mentre prepari centinaia di piatti diversi in un'America devastata dalla guerra in questo incredibile seguito della serie che ha venduto milioni di copie!"Peravete tempo come detto fino alle 17:00 del 18 agosto mentre il pacchetto Boom Boxer per Rumbleverse sarà disponibile dalle 17:00 di oggi eo, una volta riscattati nei tempi previsti tutti i contenuti resteranno vostri per sempre e potrete utilizzarli senza limitazioni di alcun tipo, come qualsiasi altro gioco regolarmente acquistato.