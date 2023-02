Giochi PC gratis: un nuovo regalo oggi su Epic Games Store

Arriva oggi un nuovo regalo su Epic Games Store, come ogni giovedì lo store digitale di Epic Games regala (almeno) un videogioco gratis da scaricare su PC a costo zero, vostro per sempre una volta aggiunto alla libreria.

Questa settimana Duskers è gratis su Epic Games Store, un gioco gestionale e simulativo ad ambientazione spaziale, un titolo sicuramente particolare e di nicchia, ma sicuramente capace di conquistare gli amanti del genere.

Duskers è disponibile per il download dal 23 febbraio al 2 marzo, potete scaricare il gioco da oggi pomeriggio alle 17:00 e fino alle 16:59 di giovedì prossimo, una volta riscattato Duskers entro i tempi indicati, sarà vostro per sempre e potrete utilizzarlo liberamente senza limitazioni contenutistiche o temporali di alcun tipo, come qualsiasi altro gioco regolarmente acquistato.

Nelle ultime settimane, Epic Games Store sta regalando principalmente giochi indipendenti con poche eccezioni (pensiamo a Dishonored La Morte dell'Esterno), dopo l'abbuffata di AAA e AA a Natale, lo store si sta ora concentrando sulla promozione di titoli minori ma ugualmente interessanti per i giocatori. La speranza è che con l'arrivo della primavera si possa assistere anche a regali più corposi, con giochi di maggior richiamo e capaci di coinvolgere maggiormente il grande pubblico.