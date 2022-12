Giochi PC gratis: in regalo oggi su Epic Games Store un gioco misterioso!

Come saprete se ci seguite assiduamente, il gioco gratis di oggi su Epic Games Store è un regalo misterioso, questo perché proprio oggi dovrebbe partire l'iniziativa dei 15 giochi gratis per Natale, un gioco gratis al giorno per ben due settimane.

Epic Games Store festeggia il Natale con 15 giochi gratis, il primo sarà disponibile dalle 17:00 di oggi pomeriggio (giovedì 15 dicembre) e resterà disponibile per 24 ore, quando verrà sostituito da un nuovo titolo. Tutti i giochi resteranno vostri per sempre, a patto di riscattarli entro le 17:00 del giorno successivi. Sempre oggi dovrebbero iniziare anche i saldi invernali di Epic Games Store con il ritorno del sempre apprezzato buono sconto da 10 euro da spendere per l'acquisto di giochi e DLC del valore di almeno 14,99 euro.

Nel 2021 come parte dei 15 giochi di Natale sono stati regalati titoli come Shenmue 3, Vampyr, Control, Prey, Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration, Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition e Tomb Raider Game of the Year Edition. Non sappiamo ancora quali saranno i giochi gratis di quest'anno ma lo scopriremo nelle prossime ore.

Vi ricordiamo che fino alle 16:59 di oggi potete scaricare gratis Saints Row 4 Re-Elected e Wildcut Gun Machine, anche questi resteranno vostri per sempre una volta riscattati e aggiunti alla libreria giochi.