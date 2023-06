Giochi PC gratis: un nuovo regalo oggi su Epic Games Store da scaricare

Ultime ore queste per scaricare gratis Midnight Ghost Hunt gratis su Epic Store, il gioco a base di fantasmi resterà disponibile fino all 17:00 quando verrà sostituito da un nuovo gioco misterioso.

Com gioco finale dei Mega Saldi, Epic Games Store potrebbe regalare oggi Payday 2, questa l'ipotesi che circola sui social dopo gli ultimi teaser di Epic Games che mostrano alcuni simboli riconducibili effettivamente al celebre heist shooter.

Sarà dunque davvero Payday 2 CrimeWave Edition il gioco gratis su Epic Games Store nella settimana dell'8 giugno? Lo scopriremo oggi pomeriggio alle 17:00, ricordiamo che il gioco misterioso resterà disponibile per una settimana e potrete riscattarlo a costo zero, una volta aggiunto alla libreria resterà vostro per sempre e potrete utilizzarlo senza limiti tecnici o temporali di alcun tipo, come qualsiasi altro gioco acquistato.

Nelle ultime settimane, Epic Games Store ha regalato giochi come Death Stranding, Fallout New Vegas e Midnight Ghost Hunt, proponendo una selezione di giochi AAA, AA e indie recenti e più datati come parte delle offerte Mega Saldi. Non ci resta che attendere ancora qualche ora per scoprire se il gioco segreto dell'8 giugno sarà il divertente Payday 2 CrimeWave Edition o se Epic ha pensato a qualcosa di diverso per i giocatori.