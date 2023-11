Giochi PC gratis: un nuovo regalo oggi su Epic Games Store

Avete ancora pochissime ore (fino alle 17:00 di oggi pomeriggio, giovedì 9 novembre) per scaricare gratis Turnip Boy Commits Tax Evasion da Epic Games Store, a partire dalla stessa ora il marketplace digitale di Epic regalerà un nuovo gioco per PC. Ecco quale!

Questa settimana, EGS regala Golden Light gratis da scaricare su PC, descritto come "un gioco horror procedurale pieno di black humor, con elementi Roguelike e una atmosfera inquietante" con armi generate casualmente e livelli procedurali, un titolo probabilmente non per tutti ma che riuscirà a conquistare coloro che cercano un gioco fuori dagli schermi.

Golden Light resterà disponibile fino a giovedì 16 novembre alle 17:00 ora italiana, avete dunque una settimana di tempo per aggiungere il gioco alla libreria software, una volta riscattato il gioco resterà vostro per sempre e potrete riscaricarlo liberamente e utilizzarlo senza limitazioni temporali o contenutistiche di alcun tipo, come qualsiasi altro gioco regolarmente acquistato.

Nel momento in cui scriviamo, Epic ha annunciato un solo gioco gratis in regalo per questa settimana ma come accaduto più volte in passato, non è escluso che la compagnia possa aggiungere un secondo titolo gratis tra i regali di oggi, ne sapremo di più nelle prossime ore a partire dalle 17.00.