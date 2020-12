Giochi PC gratis: in regalo da oggi un nuovo gioco da scaricare

Continuano i regali su Epic Games Store e anche questa settimana il negozio digitale di Epic Games offre un nuovo gioco per PC da scaricare gratis, una volta riscattato questo resterà vostro per sempre e potrete utilizzarlo senza limitazioni di alcun tipo.

Probabilmente il gioco indie più conosciuto di tutti i tempi, Cave Story+ offre una storia originale ricca di personalità, mistero e divertimento frenetico. Corri, salta, spara, vola ed esplora in questa enorme avventura che ricorda i classici a 8 e 16 bit!

Proprio Cave Story+ è il gioco gratis della settimana su EGS, disponibile per il download dalle 17:00 di giovedì 3 dicembre e fino alla stessa ora del 10 dicembre. Come noto, una volta aggiunto alla libreria il gioco sarà vostro per sempre, come se fosse stato effettivamente acquistato.

Fino alle 17:00 di oggi pomeriggio potete ancora scaricare MudRunner gratis per PC, il celebre predecessore di SnowRunner, uno dei giochi più venduti della scorsa primavera. Al momento Epic Games Store ha annunciato un solo nuovo gioco scaricabile per questa settimana ma non è escluso che la lineup possa contenere due giochi, con il secondo che verrà svelato solamente quando la promozione diventerà effettiva. Sempre oggi inoltre scopriremo quali saranno i nuovi giochi gratis in download della prossima settimana.