Giochi PC gratis: in regalo il remake di uno dei più amati capitoli di The Elder Scrolls

Sembra proprio che questi giorni siano ricchi di regali per i videogiocatori PC, i quali possono ora scaricare gratuitamente un'altra vecchia gloria targata Bethesda grazie ad un'iniziativa di GOG.

Chiunque abbia un account su Good Old Games (in caso contrario, potete crearne uno molto rapidamente), può aggiungere alla sua libreria digitale la GOG Cut di Daggerfall Unity. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, si tratta di una versione modificata di The Elder Scrolls II: Daggerfall che include un ricco ventaglio di mod grazie alle quali si può vivere l'esperienza di gioco nel migliore dei modi e senza il bisogno di cercare singolarmente i file aggiuntivi su siti potenzialmente pericolosi. Per procedere al download, non dovete fare altro che visitare la pagina ufficiale del prodotto su GOG e acquistarlo a 0 euro: verrà così aggiunto alla libreria e da lì potrete scaricarlo.

Qui sotto trovate l'elenco dei requisiti minimi di sistema del gioco, fondamentali per poterlo avviare:

Sistema Operativo: Windows 7 o una versione superiore

Processore: Intel i3 o una CPU equivalente

RAM: 2 GB

Scheda Video: qualsiasi GPU dotata di almeno 1 GB di memoria che sia compatibile con le DirectX 11 oppure con OpenGL 3

Archiviazione: 5,5 GB

Oltre ad essere priva di qualsiasi forma di protezione (DRM), l'edizione Good Old Games del gioco include anche il supporto ai salvataggi sul cloud per quei giocatori che utilizzano il client proprietario, ovvero GOG Galaxy 2.0.

