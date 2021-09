Giochi PC gratis: nuovo regalo da scaricare su Epic Games Store

Come ogni giovedì Epic Games Store offre nuovi giochi gratis per PC da scaricare a costo zero: questa settimana (almeno per il momento) troviamo un solo gioco gratis ma chissà che nelle prossime ore non se ne possa aggiungere un secondo come accaduto anche altre volte nel recente passato.

Fino alle 16:59 potete scaricare gratis Speed Brawl e Tharsis mentre dalle 17:00 di oggi e fino alla stessa ora del 30 settembre Epic Games regala The Escapists del Team17. Si tratta di un gioco di strategia in Pixel Art che mette il giocatore nei panni di un detenuto con un solo obiettivo: evadere dal carcere! Per raggiungere questo scopo dovrete mettere in moto il cervello e usare la materia grigia per studiare trappole per distrarre le guardie, scavare cunicoli e in generale trovare il metodo migliore per non farsi beccare... pena il ritorno dietro le sbarre con conseguente aumento della pena.

Ricordiamo che tutti i giochi gratis su Epic Games Store restano vostri per sempre una volta aggiunti alla libreria, dopo averlo riscattato The Escapists resterà tra i vostri giochi come se fosse stato regolarmente acquisto a prezzo pieno e potrete utilizzarlo senza limiti temporali o contenutistici di alcun tipo. Buon divertimento con The Escapist!