Giochi per PC gratis, nuovo regalo da scaricare su Epic Games Store

Fino alle alle 16:59 di oggi possibile scaricare gratis Europa Universalis 4 da Epic Games Store, a partire dalle 17:00 arriva invece invece il nuovo gioco gratis della settimana, un simulatore decisamente particolare e diverso dal solito.

Parliamo di PC Building Simulator gratis, simulatore di assemblaggio di Personal Computer che viene presentato con queste parole: "costruisci un tuo impero del PC, da semplici diagnosi e riparazioni a splendide creazioni su misura che farebbero invidia a qualsiasi appassionato. Grazie a un mercato in costante espansione di componenti reali, puoi smettere di sognare il PC definitivo e costruirlo in gioco, addirittura osservandone le prestazioni su 3DMark!"

PC Building Simulator sarà scaricabile gratis fino al 14 ottobre, al momento non sappiamo se Epic abbia in programma di aggiungere alla lista anche un secondo gioco, come avvenuto più volte in passato, per ora è stato annunciato un solo gioco gratis per questa settimana, ne sapremo certamente di più oggi pomeriggio alle 17:00 con l'aggiornamento del giovedì di EGS.

Ricordiamo che tutti i giochi gratis scaricati da Epic Games Store sono vostri per sempre, vi basterà aggiungerli alla libreria per poterli scaricare e usare in qualsiasi momento come se fossero stati regolarmente acquistati, senza limitazioni temporali o contenutistiche di alcun tipo.