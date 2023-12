Giochi PC gratis: un nuovo regalo da scaricare per le feste di Natale

Continuano i regali di Natale su GOG e dopo Legend of Keepers Career of a Dungeon Manager gratis per PC, la piattaforma di CD Projekt regala ora un nuovo gioco, scaricabile fino al 21 dicembre compreso.

Lost Ruins è gratis su GOG, per scaricarlo vi basterà aggiungerlo alla libreria e accettare di ricevere le comunicazioni email e marketing di CD Projekt, fatto questo il gioco resterà vostro per sempre e potrete utilizzarlo liberamente come qualsiasi altro prodotto regolarmente acquistato, senza limitazioni temporali o contenutistiche di alcun tipo.

Uscito nel 2021, Lost Ruins è un gioco d'azione survival in 2D accolto positivamente dalla critica e normalmente venduto a 19.99 euro, si tratta dunque di un bel regalo per gli appassionati del genere, che potranno divertirsi con un action game in Pixel Art durante le festività di Natale, senza spendere un solo centesimo.

Attualmente sono in corso i saldi invernali su GOG con oltre 6.000 giochi in offerta a partire da pochi centesimi, il marketplace di CD Projekt permette di risparmiare grandi cifre sull'acquisto di giochi nuovi e classici per PC, tra i titoli in sconto ci sono Heroes of Might and Magic 3, Divinity Original Sin 2 Definitive Edition, Medal of Honor Allied Assault, Mortal Kombat 1+2+3, Dragon Age Origins Ultimate Edition, The Elder Scrolls Skyrim Special Edition e Days Gone.