Giochi PC Gratis: in regalo 'un Grande Titolo a settimana' con i Saldi Epic Store

Mentre il portale di EGS tenta di gestire l'enorme mole di accessi in conseguenza della sensazionale offerta con GTA 5 gratis su PC, i rappresentanti di Epic confermano di voler regalare "un grande titolo a settimana" per tutta la durata dei Saldi dell'Epic Games Store.

La nuova, irrinunciabile iniziativa promozionale lanciata dal colosso videoludico statunitense che ha da poco svelato l'Unreal Engine 5 con il primo gameplay su PS5 prevede il lancio di un importante gioco gratuito alla settimana da poter riscattare liberamente su Epic Games Store fino alla conclusione dell'attuale tornata di Saldi.

Il primo titolo che rientra nella promozione è già disponibile ed è, appunto, Grand Theft Auto 5: chi desidera scaricare gratuitamente il kolossal di Rockstar Games potrà farlo fino alle ore 17:00 italiane di giovedì 21 maggio. Come per tutti gli altri titoli offerti in regalo da Epic sulle pagine del proprio Store digitale, una volta riscattata una copia di GTA 5 quest'ultima sarà vostra per sempre.

Ciascuno dei prossimi "grandi" videogiochi promessi da Epic sarà disponibile con rotazione settimanale a partire da giovedì 28 maggio e da giovedì 4 giugno, in virtù della conclusione dei Saldi Epic Store pianificata per la sera dell'11 giugno. Per riscattarne i giochi gratis sarà necessario attivare l'autenticazione a due fattori dell'Epic Store.