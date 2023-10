Giochi PC gratis: in regalo per tutti uno sparatutto roguelike 2D

Tra un Marvel's Spider-Man 2 e un Super Mario Bros Wonder, potreste voler dedicare del tempo a qualche produzione più piccola, perfetta per essere affiancata ai due colossi citati. A tal proposito, su Steam è possibile riscattare un interessante shooter 2D con meccaniche tipiche dei roguelike.

Stiamo parlando di Cryptark, titolo del 2017 che proprio oggi ha ricevuto un nuovo aggiornamento gratuito che ha introdotto la modalità facile, perfetta per chi vuole avvicinarsi per la prima volta ad un prodotto di questo tipo. Attivando la Easy Mode, i giocatori hanno più salute e alcune azioni in game vantano costi ridotti: si tratta quindi di un'aggiunta che rende l'avventura molto più accessibile.

Per chi se lo stesse chiedendo, il fatto che tale gioco sia gratuito per un periodo di tempo limitato non è affatto casuale. Gli sviluppatori hanno infatti deciso di regalare a tutti il loro Cryptark per celebrare l'imminente arrivo di Gunhead, uno sparatutto in tre dimensioni con elementi roguelite ed in arrivo su Steam il prossimo 8 novembre 2023.

Ecco di seguito i requisiti minimi di sistema del gioco:

Sistema operativo: XP/Vista/Windows 7

Processore: processore dual-core (Intel Dual Core da 2,0 GHz oppure AMD Athlon X2 5200+ da 2,6 GHz)

Memoria: 1 GB di RAM

Scheda video: Geforce 9600 GS, Radeon HD4000, Shader Model 3.0, 512 MB

DirectX: Versione 9.0c

Archiviazione: 700 MB di spazio disponibile

Se volete saperne di più sul titolo, che sarà gratis fino alle ore 19:00 di sabato 21 ottobre 2023, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra recensione di Cryptark.