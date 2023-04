Giochi PC gratis: in regalo su Steam ben 4 titoli dedicati agli animali

Se siete in cerca di qualche nuovo gioco gratis per PC, sappiate che è ora disponibile una collezione formata da ben quattro prodotti realizzati dagli stessi autori del bizzarro Bugsnax.

Parliamo della collezione che prende il nome di Free Range, la quale include una serie di vecchi progetti di Young Horses, realizzati dal team in occasione di piccoli eventi o per sperimentare meccaniche di gioco che sono poi state ampliate in produzioni successive. Il primo gioco prende il nome di Antbassador e vede come protagonista una mano gigante con un cilindro sull'indice che svolge alcuni compiti per garantire il benessere di una colonia di formiche. Rimanendo sul tema formiche troviamo IndependANT, un platform 3D open world in cui il nostro insetto deve partire alla ricerca della sua regina. In Snakedate, senza particolari sorprese, si prende il controllo di un lunghissimo serpente che va a caccia dell'anima gemella. A chiudere il cerchio troviamo Octodad: Student Edition, che è una vecchia versione del noto titolo con protagonista il cefalopode giallo.

Se volete ampliare la vostra collezione, ecco i link utili per riscattare questi giochi su Steam:

A proposito di giochi gratis, vi ricordiamo che avete ancora poche ore per riscattare i titoli della settimana su Epic Games Store, prima che vengano sostituiti da altri.