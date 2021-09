Giochi PC Gratis: in regalo su Steam due storiche avventure grafiche

Microids ha dato il via ad una corposa serie di offerte su Steam e, per celebrare l'iniziativa, ha deciso di regalare a tutti gli utenti due delle sue più popolari avventure grafiche.

Parliamo ovviamente di Syberia e Syberia II, che possono essere aggiunti alla vostra libreria Steam senza alcun costo aggiuntivo. Se siete interessati alla promozione Microids, allora non dovete fare altro che visitare la pagina ufficiale della promozione sul client targato Valve e avviare il download dei due prodotti: in questo modo le licenze verranno aggiunte permanentemente alla vostra raccolta e il gioco resterà vostro anche al termine dell'offerta. Nel caso in cui foste interessati all'intera serie, sappiate che è possibile acquistare il terzo capitolo a soli 4,99 euro e preordinare la Deluxe Edition di Syberia: The World Before, il nuovo episodio in arrivo a dicembre, con il 10% di sconto.

Ecco di seguito i requisiti minimi per poter avviare il primo e il secondo capitolo della serie:

Sistema Operativo: Windows XP/Vista/7/10

Processore: 1.5GHz CPU

Memoria: 512MB di RAM

Archiviazione: 1,5GB (Syberia 2) e 1,2GB (Syberia)

Scheda video: qualsiasi GPU con supporto a DirectX e con almeno 128 MB di VRAM

DirectX: 9.0c

Scheda audio: compatibile con DirectX 9.0c

Vi ricordiamo che la promo è già attiva e sarà possibile approfittarne solo ed esclusivamente fino alle ore 19:00 del prossimo mercoledì 29 settembre 2021.