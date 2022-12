Giochi PC gratis: in regalo una storica avventura punta e clicca doppiata in italiano

Continuano ad arrivare nuovi regali per tutti i videogiocatori PC, i quali possono riscattare per un periodo di tempo limitato una copia della riedizione di una popolare avventura punta e clicca della seconda metà degli anni '90.

Ci riferiamo a Broken Sword: The Director's Cut, versione migliorata del classico intitolato 'Broken Sword: Il segreto dei Templari', gioco ben noto ai giocatori che apprezzano le avventure vecchio stampo. Il gioco è disponibile su GOG e per riscattarlo è sufficiente cliccare sull'apposito banner presente nella home del sito ufficiale dello store. Per chi non lo sapesse, inoltre, il gioco è interamente doppiato in italiano e include svariati extra rispetto alla versione del 1996.

Queste sono le principali caratteristiche della Director's Cut:

Un capitolo aggiuntivo della storia della durata di due ore, in cui si può vivere una parte dell'avventura nei panni di Nico

Mini-giochi con visuale in prima persona

Nuove espressioni facciali disegnate da Dave Gibbons, co-creatore di Watchmen

Introduzione di un sistema di aiuti che contribuisce a far scorrere più fluidamente l'avventura

Comparto sonoro migliorato, sia per la musica che per le voci

I requisiti di sistema minimi sono davvero irrisori, visto che è sufficiente un PC con WIndows XP (o versione superiore, un processore Pentium, 1,5GB di spazio libero su hard disk e 64MB di memoria RAM. Insomma, è improbabile che il vostro PC non sia in grado di farlo girare.

Prima che corriate a scaricare questo regalo, vi ricordiamo che Sable sarà gratis su Epic Games Store ancora per qualche ora, prima che arrivi il prossimo dono natalizio sul client dei creatori di Fortnite.