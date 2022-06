Giochi PC gratis: in regalo uno storico picchiaduro a incontri

In un periodo così ricco di annunci, c'è anche chi ha deciso di distribuire gratuitamente una vecchia perla per PC nella sua riedizione per Steam, scopriamo di cosa si tratta.

Ci riferiamo alla versione Capcom Arcade Stadium di "STREET FIGHTER II - The World Warrior", secondo episodio della storica serie di picchiaduro. Per chi non lo sapesse, The World Warrior corrisponde alla prima versione del gioco, il quale negli anni ha ricevuto numerosi aggiornamenti. Potete quindi visitare la pagina del gioco su Steam e procedere al riscatto, così da aggiungerlo in maniera definitiva alla vostra libreria digitale.

Ecco di seguito i requisiti minimi di sistema, grazie ai quali è possibile giocare ad una risoluzione di 720p a 60 fotogrammi al secondo:

Sistema operativo: Windows 10 o superiore (solo versione 64-Bit)

Processore: Intel Core i5-4460, AMD FX-6300 osuperiore

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 760 oppure AMD Radeon R7 260x con 2GB di memoria

DirectX: Versione 11

Archiviazione: 4 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: si consiglia l'utilizzo di un controller

Va precisato che l'offerta è a tempo limitato e sarà possibile prendere parte all'iniziativa solo fino al prossimo 22 luglio 2022.

Avete già letto il nostro provato di Street Fighter 6?