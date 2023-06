Giochi PC gratis: in regalo uno strategico ambientato nell'antica Roma

In attesa di scoprire quale sarà il prossimo regalo misterioso di Epic Games, i giocatori PC possono già procedere al riscatto di un altro gioco gratis grazie ad un'iniziativa legata a Steam.

Il dono in questione è Field of Glory II, lo strategico a turni di Slitherine che ci porta nell'antica Roma e, più precisamente, nel periodo compreso fra il 280 e il 25 AC. Il gioco, solitamente venduto al prezzo di 27,99 euro, può essere riscattato in maniera gratuita su Steam e rimarrà per sempre nella libreria dei giocatori. Si tratta di parte di un'iniziativa legata al brand, visto che tutte le espansioni sono in forte sconto ed è possibile aggiudicarsi l'intero pacchetto di DLC a 41,85 euro (il prezzo standard è di 110,23 euro).

Per procedere con il riscatto è sufficiente visitare la pagina Steam di Field of Glory II e cliccare sul tasto verde con su scritto 'Aggiungi all'account'.

Fortunatamente si tratta di un prodotto con requisiti minimi di sistema molto bassi e che quindi può girare senza troppi problemi anche sulle configurazioni più datate:

Sistema operativo: Windows 7 o superiore

Processore: 2,0GHz i5/A8 o superiore

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: qualsiasi GPU con 1GB di VRAM e compatibile con DirectX 9

DirectX: Versione 9.0c

Archiviazione: 6 GB di spazio disponibile

Scheda audio: compatibile con DirectX

Avete già riscattato Midnight Ghost Hunt gratis su Epic Games Store?