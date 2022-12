Giochi PC gratis: in regalo un survival horror ispirato a Resident Evil

Mentre sull'Epic Games Store è arrivato Dishonored Definitive Edition gratis, anche su GOG non mancano i regali di fine anno, visto che la celebre piattaforma DRM-free ha messo a disposizione di tutti i suoi utenti un recente survival horror.

Stiamo parlando proprio di Daymare 1998, il gioco ispirato a Resident Evil sviluppato dai ragazzi di Invader Studios, team tutto italiano che sta lavorando al prequel di questa avventura, ovvero Daymare 1994 Sandcastle. Come al solito, per riscattare il gioco non occorre fare altro che accedere a GOG e cliccare sull'apposito banner nella pagina principale.

Ecco di seguito i requisiti di sistema del gioco:

Minimi

Sistema Operativo: Windows 7 64-bit o versione superiore

Processore: Intel Core i5-4460 da 2,70 GHz oppure AMD FX-6300

Memoria: 8 GB RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce 760 oppure AMD Radeon R7 260x con 2GB di VRAM

DirectX: Versione 11

Archiviazione: 23 GB

Consigliati

Sistema Operativo: Windows 7 64-bit o versione superiore

Processore: Intel Core i7-3770 oppure AMD FX-9590

Memoria: 8 GB RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce 1060 oppure AMD Radeon RX 480 con 3GB di VRAM

DirectX: Versione 11

Archiviazione: 23 GB

Chiunque dovesse essere interessato al prodotto, potrà riscattarlo entro e non oltre il prossimo 2 gennaio 2023 alle ore 15:00 del fuso orario italiano, momento nel quale l'offerta terminerà.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare un'anteprima di Daymare 1994 Sandcastle.