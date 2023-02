Giochi PC gratis: in regalo tre famosi sparatutto isometrici a base di alieni

Ancora una volta arriva su GOG (Good Old Games) una promozione grazie alla quale i videogiocatori di tutto il mondo possono riscattare gratuitamente alcuni giochi. In questo caso, si tratta di un trittico di sparatutto con visuale dall'alto.

Il gioco in versione priva di DRM che si può riscattare sul noto store online è Alien Breed Trilogy, ovvero una collezione che include Alien Breed: Impact, Alien Breed 2: Assault e Alien Breed 3: Descent. Per chi non lo sapesse, si tratta di tre episodi appartenenti ad un brand molto conosciuto in cui i protagonisti devono massacrare a suon di proiettili intere orde di alieni. Per aggiungere i giochi alla vostra libreria, basta accedere al sito ufficiale (o creare un account) e scorrere la pagina principale fino ad individuare il banner con il tasto verde con su scritto 'Add to library': nel giro di qualche istante il gioco verrà riscattato e riceverete una mail di conferma dell'avvenuta transazione.

La promozione è a tempo limitato e avrete tempo fino al prossimo venerdì 17 febbraio 2023 alle ore 13:00 del fuso orario italiano per procedere al riscatto del gioco.

In attesa di scoprire quale sarà il prossimo gioco in regalo, vi ricordiamo che è possibile riscattare il nuovo gioco gratis sull'Epic Games Store ancora per qualche ora, prima che venga rimpiazzato dal prossimo dono settimanale.