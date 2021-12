Giochi PC gratis: in regalo una vecchia avventura horror punta e clicca

Per celebrare le festività natalizie, il celebre portale GOG (Good Old Games) ha deciso ancora una volta di fare un piccolo regalo a tutti i suoi utenti, i quali possono riscattare senza costi aggiuntivi una vecchia avventura punta e clicca dalle tinte horror.

Parliamo di I Have No Mouth And I Must Scream, titolo pubblicato nell'ormai lontano ottobre del 1995 e basato sull'omonimo romanzo del 1967 ad opera di Harlan Hellison. Tra le peculiarità del titolo non possiamo citare la colonna sonora curata da John Ottman, compositore molto noto in quel di Hollywood, e la presenza dello stesso Hellison come doppiatore del supercomputer AM.

Chiunque voglia riscattare il gioco gratis deve visitare la pagina principale di GOG, effettuare l'accesso e cliccare sul tasto verde in corrispondenza del banner del gioco: in questo modo il titolo verrà automaticamente aggiunto alla libreria digitale.

Ecco di seguito l'elenco completo dei requisiti minimi di sistema:

Sistema operativo: Windows (7, 8, 10, 11), Linux (Ubuntu 14.04, Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04) o Mac OS X (10.7.0)

Processore: 1,8 GHz

Memoria: 512 MB di RAM

Scheda grafica: GPU compatibile con DirectX 9.0c

Archiviazione: 2GB

Ad accompagnare i file utili per l'installazione del gioco troviamo anche una piccola raccolta di extra digitali che includono il manuale, il making of della colonna sonora e una breve storia a cura di Harlan Ellison. Va precisato che il gioco non supporta la lingua italiana per sottotitoli o doppiaggio e sarete quindi obbligati a scegliere tra inglese, tedesco, spagnolo e francese.

