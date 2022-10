Giochi PC gratis: in regalo una vecchia gloria dei creatori di Fortnite

Siete alla ricerca di qualche gioco gratis per PC da scaricare in questi giorni di festa? Sappiate allora che è ora possibile approfittare di una promozione a tempo limitato grazie alla quale si può ottenere una copia di un vecchio platform 2D ad opera di Epic Games, i creatori di Fortnite e dell'Unreal Engine 5.

Al centro dell'offerta troviamo il leggendario secondo capitolo di Jazz Jackrabbit, dal momento che Good Old Games (GOG) ha messo a disposizione di tutti i suoi utenti la Jazz Jackrabbit 2 Collection. Uscito nell'aprile del 1998, questo plaftorm bidimensionale vanta tra i designer vanta anche Cliff "Cliffy B" Bleszinski, il celebre sviluppatore che ha contribuito alla genesi di Gears of War, una delle più popolari esclusive Microsoft. All'interno della Jazz Jackrabbit 2 Collection troviamo non solo la versione standard del gioco compatibile con i sistemi operativi più recenti, ma anche gli add-on 'Jazz Jackrabbit 2 - The Secret Files' e 'Jazz Jackrabbit 2 - The Christmas Chronicles', che arriva con un tempismo quasi perfetto per via dei suoi livelli a tema natalizio.

Per riscattare il gioco occorre visitare il sito ufficiale, effettuare l'accesso a GOG (oppure registrare un nuovo account) e cliccare sul tasto verde per effettuare il riscatto: così facendo, il gioco verrà immediatamente aggiunto alla vostra collezione digitale e potrete scaricare l'eseguibile privo di DRM.

