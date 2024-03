Giochi PC gratis: rivelato il regalo di Epic Store del 28 marzo

Gli utenti di Epic Games Store possono oggi riscattare due nuovi giochi, ma i regali del marketplace gestito dagli autori di Fortnite non hanno mai fine. Tramite un'anticipazione ad opera del solito billbil-kun sappiamo già quale sarà il titolo che verrà concesso in dono a partire dal 28 marzo.

Come leggiamo tramite le pagine di Dealabs, è Islets il gioco che potremo scaricare tramite Epic Games Store senza alcun tipo di esborso dal 28 marzo. Se avete voglia di tuffarvi in un nuovo metroidvania, questa potrebbe essere sicuramente l'occasione adatta.

Iko è un'aspirante ma speranzosa guerriera che esplora la terra e il cielo per riunire una serie di isole galleggianti. Con il suo traballante dirigibile, deve viaggiare da un'isola all'altra per riaccendere il nucleo magnetico di ognuno mentre combatte i numerosi avversari che si trovano sulla sua strada. Islets è un metroidvania sorprendente in cui si creano legami con le persone intorno a te. Riunendo le isole e facendo amicizia con un cast di personaggi affascinanti, il mondo si espande e rivela nuove parti di ogni area che Iko può esplorare. Perlustra ogni angolo per raccogliere i numerosi potenziamenti nascosti in questo mondo e affrontare le sue numerose sfide nascoste! Potete scoprire di più sul gioco visitando la pagina dedicata su Epic Games Store.