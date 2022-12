Giochi PC gratis: Saints Row 4 Re-Elected in regalo oggi su Epic Games Store

Oggi è giovedì e questo vuol dire solamente una cosa: no, non che i The Game Awards si stanno avvicinando sempre di più... è tempo di regali su Epic Games Store. Il negozio digitale di Epic Games propone due nuovi giochi da scaricare gratis, avete una settimana di tempo per riscattarli, resteranno vostri per sempre.

Questa settimana la selezione include due titoli di discreto spessore: Saints Row 4 Re-Elected gratis e Wildcat Gun Machine gratis per PC, due giochi d'azione che faranno la felicità degli amanti del genere.

Saints Row 4 Re-Elected è la versione aggiornata di Saints Row 4 e include oltre ad alcune migliorie tecniche anche 25 diversi DLC aggiuntivi mentre Wildcat Gun Machine è "un dungeon crawler bullet hell in cui dovrai affrontare orde di disgustose bestie di carne con svariate armi, mecha giganti e gattini adorabili."

Questi giochi saranno disponibili per il download dalle 17:00 di oggi giovedì 8 dicembre e resteranno scaricabili fino alla stessa ora di giovedì 15 dicembre. Avete ancora poche ore per poter scaricare a Fort Triumph gratis e RPG In A Box, entrambi possono essere riscattati fino alle 16:59 di oggi pomeriggio.

Anche questa settimana dunque Epic Games Store si distingue per proporre a costo zero due giochi molto interessanti, in attesa dei giochi in regalo a Natale.