Giochi PC Gratis: Saints Row The Third Remastered in regalo, ultimi giorni per scaricarlo

Con l'annuncio del Reboot di Saints Row, Deep Silver ha coinvolto tutti gli appassionati dell'epopea sparatutto in salsa free roaming invitandoli a scaricare gratis Saints Row The Third Remastered. L'iniziativa è ancora disponibile nel weekend ma durerà ancora pochi giorni: ecco come riscattare il gioco su PC.

La versione attualizzata del terzo capitolo maggiore della folle avventura open world dei Saints propone modelli poligonali sensibilmente più curati, un sistema di illuminazione più evoluto, degli effetti particellari più avanzati, l'aggiunta del motion blur e un numero ben più elevato di veicoli e di pedoni presenti per le strade di Steelport.

Per poter scaricare gratis Saints Row The Third Remastered basta recarsi presso la relativa scheda presente su Epic Games Store e, dopo aver effettuato il login con il proprio account (l'iscrizione, lo ricordiamo, è assolutamente gratuita), cliccare sul pulsante "Ottieni" per poter inserire il titolo nella propria ludoteca digitale.

L'offerta, come specificato, è già attiva e lo sarà solo fino alle ore 17:00 italiane di giovedì 2 settembre, di conseguenza il nostro consiglio non può che essere quello di affrettarvi a scaricare il gioco prima che torni al suo prezzo originario, fissato su Epic Store a 39,99 euro. Una volta completata l'operazione, il titolo sarà a vostra disposizione per sempre e potrete installarlo su qualsiasi PC attraverso il vostro account Epic Games.

Fateci sapere con un commento se avete già riscattato il gioco o se approfitterete dell'offerta per scaricarlo a zero euro: se volete saperne di più sul titolo, e sugli interventi compiuti da Sperasoft per migliorare e "modernizzare" l'opera originaria di Volition, qui trovate la nostra recensione di Saints Row The Third Remastered.