Giochi PC Gratis: una 'scala reale' di regali su Epic Store, c'è anche Horizon Chase Turbo

Ai due nuovi regali da scaricare oggi su Epic Store si aggiungono gli altri videogiochi PC da da riscattare a zero euro dalla prossima settimana: eccovi tutte le novità provenienti dal negozio digitale di Epic con il consueto aggiornamento del giovedì pomeriggio della pagina dello store dedicata ai Giochi Gratis.

Dalle ore 17:00 di oggi, giovedì 27 aprile, chi possiede un account Epic (l'iscrizione, lo ricordiamo, è assolutamente gratuita) può ampliare la propria ludoteca digitale per fare spazio a Breathedge e Poker Club. La simpatica avventura sci-fi di RedRuins Softworks catapulta i patiti del genere nello spazio profondo per farli sopravvivere insieme al proprio 'pollo immortale', creando strumenti e pilotando veicoli per esplorare il relitto della stazione orbitante alla deriva nel cosmo. Poker Club, invece, è una simulazione di poker sviluppata e prodotta da Ripstone che ripercorre la carriera fittizia di un campione di poker chiamato a competere in una serie di Tour globali ed eventi organizzati dai Club.

Sia Breathedge che Poker Club possono essere aggiunti al proprio catalogo fino alle ore 16:59 del 4 maggio. Una volta completata l'operazione entro e non oltre le tempistiche previste da Epic, come di consueto i videogiochi in questione rimarranno per sempre a disposizione nella vostra ludoteca.

La vera sorpresa dell'ultimo aggiornamento dello store Epic è però rappresentata dai videogiochi da poter riscattare a zero euro a partire dalla prossima settimana. Dal pomeriggio di giovedì 4 maggio sarà possibile scaricare gratuitamente il party game creativo Against All Odds, il platform 3D 'in stile Crash' Kao the Kangaroo e il frizzante arcade racer Horizon Chase Turbo.