Giochi PC gratis: scarica Delores A Thimbleweed Park Mini Adventure di Ron Gilbert

Delores A Thimbleweed Park Mini Adventure è una mini avventura grafica sviluppata da Ron Gilbert e basata su Thimbleweed Park, definito dallo stesso autore come una sorta "Parte 10" che completa la storia del gioco, anche se i due titoli restano in realtà indipendenti tra poco.

Ron Gilbert chiarisce come Delores A Thimbleweed Park Mini-Adventure non sia in realtà un vero e proprio sequel di Thimbleweed Park, quanto un piccolo prototipo realizzato per testare alcune meccaniche e le potenzialità dell'engine, per questo il gioco non verrà commercializzato ed è disponibile gratis su Steam. L'autore specifica che la compatibilità non è garantita con tutte le configurazioni e il minigioco è soggetto a crash imprevisti, bug e glitch, trattandosi appunto di un prototipo e non di un prodotto testato e finito sotto ogni aspetto.

Come si intuisce dal nome, questa nuova mini avventura è incentrata sul personaggio di Delores, tornata in città dopo aver lasciato il suo lavoro di autrice di videogiochi e pronta a riprendere in mano la macchina fotografica per documentare gli orrori e le stranezze della cittadina.

Potete scaricare Delores A Thimbleweed Park Mini Adventure gratis da Steam, per l'occasione l'originale Thimbleweed Park è scontato del 60% e se siete interessati potete acquistarlo al prezzo di 8 euro.