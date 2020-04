Giochi PC gratis: scarica Runaway A Road Adventure

FX Interactive continua a regalare i giochi classici del suo catalogo a ritmo di un titolo nuovo alla settimana. A partire da oggi e fino al 5 maggio è possibile scaricare a costo zero l'avventura grafica Runaway A Road Adventure.

"Misteriosa, audace, splendida... Gina è in pericolo e ora il mio unico obiettivo è salvare la sua vita. Giocandomi la pelle a New York, inseguito da un gruppo di delinquenti a Chicago, in fuga lungo il fiume Colorado, al volante di una Ferrari a San Francisco... E con un bottino di 20 milioni di dollari in gioco."

Runaway A Road Adventure è sviluppato dal team spagnolo Pendulo Studio, il gioco ha riscosso un notevole successo di pubblico su PC tanto da permettere la pubblicazione di vari sequel negli anni successivi al debutto.

Potete scaricare gratis Runaway A Road Adventure dal sito di FX Interactive, avete tempo fino al 5 maggio per effettuare il download, una volta riscattato il gioco resterà vostro per sempre. Runaway gira su qualsiasi PC equipaggiato con sistema operativo Windows XP, Vista o 7, processore Penium 3 500 Mhz, 64 MB di RAM e almeno 4.2 GB di spazio libero su hard, requisiti ampiamente alla portata di tutti.