Giochi PC gratis da scaricare: due nuovi regali su Epic Games Store

E' giovedì e questo vuol dire solo una cosa... arriva un nuovo gioco gratis su Epic Games Store! Questa settimana in realtà i giochi gratis da scaricare sono due, disponibili dalle 17:00 del 17 giugno e fino alla stessa ora del prossimo 24 giugno.

Control di Remedy è gratis da scaricare ancora per pochissime ore, da oggi pomeriggio il gioco verrà sostituito da Hell is Other Demons e Overcooked! 2.

Overcooked! 2 gratis

Overcooked torna con una nuova gustosa porzione di caotica azione culinaria! Visita di nuovo il Regno delle Cipolle e raduna la tua brigata di chef per organizzare classiche partite cooperative oppure giocare online fino a quattro giocatori. Allacciati il grembiule... È ora di salvare il mondo, di nuovo!

Hell is Other Demons download gratis

Hell is Other Demons è un platform d'azione sparatutto con elementi roguelite. Esplora un vasto mondo realizzato a mano e pieno di demoni, combattimenti contro boss da far girare la testa e una prorompente colonna sonora synthwave.

Potete scaricare Overcooked 2! e Hell is Other Demons da Epic Games Store, ricordatevi che una volta aggiunti alla libreria i due giochi resteranno vostri per sempre e potrete utilizzarli senza limitazioni di alcun tipo, come qualsiasi altro gioco regolarmente acquistato su EGS. Buon divertimento!