Giochi PC gratis da scaricare: due nuovi regali oggi su Epic Games Store

Come ogni giovedì, Epic Games Store regala due nuovi giochi gratis per PC da scaricare, avete una settimana di tempo per riscattarli, una volta aggiunti all'account resteranno vostri per sempre e potrete utilizzarli senza limitazioni temporali o contenutistiche di alcun tipo.

Dal primo all'8 dicembre, Epic Games Store regala Fort Triumph gratis e RPG In A Box. Fort Triumph è "un gioco di strategia che combina il sistema di combattimento a turni di XCOM alla componente esplorativa di HOMM. Costruisci città, colleziona artefatti, migliora i tuoi eroi e sfrutta la fisica ambientale per influenzare le tue strategie!"

RPG In A Box invece "ti permette di trasformare facilmente le tue storie e le tue idee in giochi e altre esperienze interattive! Come suggerisce il nome, contiene tutto il necessario in un comodo pacchetto singolo."

Fino alle 16:59 di oggi (giovedì 1 dicembre) potete scaricare gratis Star Wars Squadrons, inoltre secondo un leak anche quest'anno Epic regalerà tanti giochi per Natale, si parla di più di dieci titoli regalati in stile Calendario dell'Avvento, lo scorso anno ad esempio il 25 dicembre Epic Games Store ha regalato Prey di Arkane Studios, un regalo sicuramente gradito e speriamo che la qualità media si mantenga anche quest'anno molto alta. Ne sapremo probabilmente di più la prossima settimana.