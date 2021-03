Giochi PC gratis da scaricare: Epic Games Store regala un nuovo gioco da oggi

Puntuale come ogni settimana anche questo giovedì Epic Games Store regala un nuovo gioco del suo catalogo, scaricabile gratis dalle 17:00 di oggi (25 marzo) e fino alla stessa ora del primo aprile. Ecco di cosa si tratta!

Creature in the Well è il gioco gratis della settimana su Epic Games Store, ma di cosa si tratta esattamente? "Creature in the Well è un dungeon crawler hack & slash con visuale dall'alto ispirato ai flipper. Nei panni dell'ultima unità BOT-C dovrai avventurarti nelle profondità di una montagna per riattivare un'antica struttura, dimora di una disperata creatura. Scopri e migliora potente equipaggiamento per liberare la città di Mirage dalla letale tempesta di sabbia che l'affligge."

The Fall può ancora essere scaricato gratis fino alle 17:00 di oggi pomeriggio, dall'orario indicato verrà interamente sostituito da Creature in the Well. Non è escluso che Epic Games possa aggiungere anche un secondo gioco alla lista, come già accaduto più volte in passato.

Vi ricordiamo che tutti i giochi gratis scaricati da Epic Games Store resteranno vostri per sempre, vi basterà riscattarli nella settimana di riferimento per averli sempre a disposizione in libreria, come se fossero stati effettivamente acquistati, utilizzabili senza limitazioni temporali o contenutistiche di alcun tipo.