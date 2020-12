Giochi PC gratis da scaricare: Epic Games Store regala Pillars of Eternity e Tyranny

Come ogni giovedì arrivano nuovi giochi gratis su Epic Games Store, questa settimana EGS regala ben due giochi per PC di alto profilo: Tyranny e Pillars of Eternity Definitive Edition, entrambi disponibili dal 10 al 17 dicembre.

Tyranny Gold Edition

Lasciati trasportare da un GDR incentrato sulla trama in cui le scelte che prenderai avranno moltissime ripercussioni sul mondo del gioco. Tyranny Gold Edition, l'esperienza definitiva di Tyranny che include tutte le espansioni e tutti i DLC aggiuntivi del gioco.

Questa edizione include anche la colonna sonora ufficiale, tre suoni di notifica e una suoneria, la mappa digitale in alta risoluzione, una serie di sfondi desktop, artbook digitale e la guida ufficiale di Tyranny con prefazione del team Obsidian.

Pillars of Eternity Definitive Edition

Riassapora la profonda sensazione che solo un'esplorazione può darti, vivi la gioia di un'avventura vibrante e prova l'emozione di guidare il tuo gruppo di compagni attraverso un nuovo regno fantastico e nelle profondità più remote di sotterranei infestati da mostri, alla ricerca di tesori perduti e antichi misteri. La Definitive Edition include il pluripremiato Pillars of Eternity insieme alle sue espansioni, The White March Parte I e Parte II, così come tutti i contenuti bonus della Royal Edition.

Potete scaricare gratis Tyranny Gold Edition e Pillars of Eternity Definitive Edition gratis dalle 17:00 di oggi e fino alla stessa ora del 17 dicembre, vi basterà riscattarli e aggiungerli alla libreria per poterli utilizzare liberamente senza limitazioni di alcun tipo.