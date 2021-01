Giochi PC gratis da scaricare: Humble Bundle regala un nuovo gioco per il weekend

Si avvicina il weekend e Humble Bundle regala un nuovo gioco gratis per PC: da oggi e per 48 ore potete scaricare gratuitamente Bomber Crew di Curve Digital per PC Windows, Mac Os e Linux.

Bomber Crew è un simulativo strategico di bombardamento ambientato nella seconda guerra mondiale, dove raggiungere l'obiettivo è altrettanto importante quanto mantenere vivo l’equipaggio, visto che la morte è permanente! Solca i cieli in questa coinvolgente simulazione di volo dove ogni missione è una spedizione ad alto rischio. Gestisci tutto, dal carburante, alle munizioni, all’idraulica e altro ancora, nel tuo bombardiere basato sulle leggi della fisica, che può essere personalizzato con una moltitudine di livree e verniciature! Il pericolo arriva da ogni direzione una volta alzate le ruote: caccia nemici, cannoni flak, condizioni atmosferiche avverse e una varietà di altre minacce ti attendono, quindi assicurati che l’equipaggio sia ben preparato a ogni missione e torni vittorioso!

Potete scaricare Bomber Crew da Humble Bundle, vi basterà semplicemente aggiungere il gioco al carrello ed acquistarlo a costo zero, un bel risparmio considerando che normalmente Bomber Crew viene venduto a 14,99 euro, una volta riscattato riceverete una chiave per effettuare il download da Steam. Proverete Bomber Crew gratis? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.