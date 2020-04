Giochi PC gratis: ecco dove scaricare Just Cause 4

Tra i nuovi giochi gratis su Epic Games Store disponibili da oggi trova spazio anche Just Cause 4, il più recente episodio della serie targata Square Enix e Avalanche con protagonista l'agente Rico Rodriguez.

Just Cause 4 può essere scaricato gratis dalle 17:00 (ora italiana) di giovedì 16 aprile e fino alla stessa ora del prossimo 23 aprile insieme a Wheels of Aurelia. Siete ancora in tempo (sino alle 17:00 di oggi, anche in questo caso) per scaricare a costo zero Close to the Sun e Sherlock Holmes Crimes & Punishment.

Download Just Cause 4

Seguendo il link qui sotto potrete scaricare gratis il gioco, una volta aggiunto alla vostra libreria su Epic Games Store Just Cause 4 resterà vostro per sempre e potrete utilizzarlo senza limitazioni temporali o contenutistiche di alcun tipo.

Di seguito invece i requisiti minimi di sistema

Windows 7 SP1 con aggiornamento della piattaforma per Windows 7 (solo versioni 64 bit)

Processore Intel Core i5-2400 @ 3.1 GHz/AMD FX-6300 @ 3.5 GHz o superiore

8 GB di RAM

GPU NVIDIA GeForce GTX 760 (2GB VRAM o superiore)/AMD R9 270 (2GB VRAM o superiore)

DirectX 11

59 GB di spazio disponibile

"In Just Cause 4 l'agente ribelle Rico Rodriguez arriva a Solís per scoprire la verità sul suo passato, costi quel che costi. Immergiti in un'esperienza sandbox open world ricca di azione e scatena la distruzione con armi, veicoli e attrezzature in abbondanza!"