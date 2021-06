Giochi PC gratis da scaricare: nuovo gioco in regalo su Epic Games Store

Come ogni giovedì Epic Games Store si aggiorna con un nuovo gioco gratis, riscattabile a costo zero per una intera settimana, fino alle 17:00 del 17 giugno. Avete ancora poche ore per aggiungere alla libreria il gioco gratis di questa settimana.

Entro le 17:00 potete scaricare gratis FrostPunk per PC da Epic Games Store, alla stessa ora il gioco verrà sostituito da un nuovo titolo per ora assolutamente misterioso e non annunciato. Nelle scorse settimana tra i giochi misteriosi abbiamo visto NBA 2K21, Among Us e lo stesso FrostPunk, leak e rumor parlano del possibile arrivo di Rise of the Tomb Raider Celebrazione dei 20 Anni ma non ci sono certezze in merito e si tratta solamente di speculazioni.

Inoltre fino al 17 giugno scaricando Genshin Impact da Epic Games Store e utilizzando il codice "Genshinepic" in-game riceverete un pacchetto DLC bonus che resterà vostro per sempre. Non ci resta che attendere il pomeriggio per sapere quale sarà il nuovo gioco in regalo questa settimana su EGS.

Come si scaricano i giochi gratis da Epic Games Store? Su Everyeye.it trovate la guida che illustra i passaggi necessari per riscattare i giochi gratis dallo store di Epic su PC e Mac (quando i giochi sono compatibili anche con MacOS), un processo estremamente semplice e veloce.