Giochi PC gratis da scaricare, nuovo regalo su Epic Games Store

Come ogni giovedì Epic Games Store regala un nuovo gioco gratis per PC, dopo Surviving Mars gratis da scaricare questa settimana è la volta di The Fall, titolo in realtà non recentissimo (è stato lanciato nel 2014) ma che potrebbe riservare ben più di una sorpresa agli amanti del genere.

The Fall è una miscela unica di tradizionali misteri tipici dei giochi d'avventura e di azione, efficacemente mescolati e collocati in un mondo carico di atmosfera. Ciò è reso possibile unificando il modo in cui i giocatori interagiscono con il mondo: in The Fall i giocatori si troveranno a pensare, esplorare e talvolta lottare con il mondo e i suoi inusuali abitanti.

The Fall è gratis su Epic Games Store dalle 17:00 di oggi e fino alla stessa ora del 25 marzo, Surviving Mars resterà disponibile come sempre fino alle 17:00 di oggi pomeriggio, dunque avete ancora qualche ora per riscattarlo e aggiungerlo alla vostra libreria dell'Epic Games Store.

Non è escluso inoltre che Epic possa farci una sorpresa e affiancare un secondo titolo a The Fall, portando così a due i giochi gratis previsti per questa settimana, ne sapremo di più nel corso della giornata quando lo store si aggiornerà con nuovi contenuti.